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Başkan Bulut’tan spora tam destek

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Başkan Bulut’tan spora tam destek
Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, ilçedeki futbol kulüplerinin başkan ve yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda, sorunları dinledi ve spora desteklerinin devam edeceğini ifade etti

“KALICI BAŞARILAR İÇİN TESİSLEŞME ŞART”

Derinceli amatör futbol kulüplerin başkan ve yöneticilerini Konak Kafe’de ağırlayan Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, spora desteklerinin geçmişte olduğu gibi yeni sezonda da devam edeceğini söyledi. İlçedeki sporun gelişimine her zaman büyük önem verdiklerini belirten Başkan Bulut, “Bir yandan tesisleşme faaliyetlerimize hız kesmeden devam ederken diğer taraftan da ilçemizdeki gençlerimizin başta altyapılar olmak üzere forma giydikleri takımlarda başarılı olmaları için kulüplerimize destek vermeyi sürdürüyoruz. Spora ve sporcuya hizmet eden kim olursa olsun, biz her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz. Şunu hepimiz çok iyi bilmeliyiz ki kalıcı başarılar için en önemli şart tesisleşme ve biz tesisleşmeyi öncelikli hedefimiz olarak belirledik” dedi.

 

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