Başkan Celal Ayvaz’da KOSGEB’e teşekkür

Yüksek dolar kuru ile ülke ekonomimizde tedirginlik oluşturma girişimlerine karşı KOSGEB’in, 15 bin KOBİ’ye 50 Bin TL faizsiz kredi desteğini yerinde ve zamanında bir hamle olarak değerlendiren MÜSİAD Kocaeli Şubesi Başkanı Celal Ayvaz, bir basın açıklaması yaparak KOSGEB’e teşekkür etti.

FAİZSİZ KREDİ

MÜSİAD camiası olarak her türlü ekonomik saldırılara karşı hazırlıklı olduklarını ifade eden Celal Ayvaz, “Her şeye rağmen kısmen tedirginlik yaşayan iş dünyası KOSGEB’den gelen faizsiz kredi müjdesi ile moral buldu, motive oldu. Faizsiz kredi desteğini açıklayan KOSGEB yöneticilerine MÜSİAD camiası ve iş dünyası adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

İSTİHDAMDAKİ %75 PAYI

Ayvaz, KOSGEB’in, istihdamdaki %75 payı ile çok önemli bir işlevi yerine getiren KOBİ’lere verdiği bu faizsiz kredi desteğinin, ülkenin sosyo ekonomik etkisine de olumlu katkıda bulunacağını ve orta sınıfı da güçlendireceğini söyledi.