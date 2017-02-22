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Başkan Doğan, Ağrı Valisi Işın'ı ağırladı

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Başkan Doğan, Ağrı Valisi Işın'ı ağırladı
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Ağrı Valisi Musa Işın’ı makamında ağırladı.

Ağrı Valisi Musa Işın, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ı makamında ziyaret etti. Vali Işın’ın ziyaretinde Ağrı Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Saim Alpaslan, Ağrı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, Ağrı Müftüsü İbrahim Gemici, Ağrı Gazeteciler Cemiyet Başkanı Alaettin Aslan da hazır bulundu. Ziyarette konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Sayın Valimiz Ağrı’ya gittiğimizde bizi hiç ama hiç yalnız bırakmadı, her zaman yanımızda oldu. Başta siz olmak üzere ağrı halkımıza orada kalış süremiz boyunda bize kucak açtıkları için özellikle teşekkür etmek istiyorum. 2 günlük Ağrı ziyaretimiz sırasında bölgeye neler yaptığınızı, ne kadar önemli hizmetleri hayata geçirdiğinizi gördük. Sizler gibi devlet büyüklerimiz, devlet yöneticilerimiz olduğu sürece bizim o bölgelerde başarımız her zaman artacaktır. Tabi ki biz bundan gurur duyduk. Biz de sizin oradaki çalışmalarınız, gayretiniz ve inancınızdan aldığımız ilhamla çalışmalarımıza başladık" dedi.

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