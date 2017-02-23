Başkan Doğan, esnaf komisyonuyla buluştu

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat, oda başkanlarının yer aldığı esnaf komisyonu üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat, oda başkanlarının yer aldığı esnaf komisyonu üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. İzmit’in tarih mekânlarından Nev-i Sanat Kafede gerçekleşen buluşmaya esnaf komisyon üyeleri tam kadro katılırken, Kent Konseyi Başkanı Cafer Kozluca, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri hazır bulundu.

SİYASET-TİCARET

Toplantıda, bir araya gelmenin ve çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunmanın her zaman güzel ve önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Doğan, “ toplumda en zor işleri sayarken iki mesleğe vurgu yapılıyor. Bunlar siyaset ve ticaret. Bu sebeple birbirimizi çok iyi anladığımızı düşünüyorum. Farklı meslekleri yapmış olsak ta odağında insan var. Odağında insan olan işler, çok titizlik ve hassasiyet gerektiren işlerdir”dedi.

PARAYI ELDE TUTMAK

Doğan, “Ticaretle uğraşan kişiler olarak sizde çok iyi bilirsiniz ki, parayı elde tutmak hiçte kolay olmuyor. Ama milletin bir emaneti bilinciyle, tasarrufla, samimiyetle de çalışınca bereket geliyor. Göreve geldiğimizden buyana hiç para sıkıntısı çekmedik. Bu yıl çok büyük bir atak yaptık ve 20-30 yıldır belli ölçülerde biriken SGK ile vergi borçlarını da yapılandırdık. Belediye şirketlerimiz zaten borçsuz bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor” şeklinde konuştu. Kahvaltı ve konuşmaların ardından Başkan Doğan, misafirleriyle birlikte Akçakoca Meydanı, Kapanca Sokak, Sırrı Paşa Caddesini gezdi. Yapılan çalışmalar sonucu sokağın son halini gören oda başkanları şaşkınlıkların gizleyemedi.