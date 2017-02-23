  • BIST 89.150
  • Altın 142,521
  • Dolar 3,5760
  • Euro 3,7737
  • Kocaeli : 19 °C
  • İstanbul : 12 °C
  • Sakarya : 19 °C

Başkan Doğan, esnaf komisyonuyla buluştu

»
Başkan Doğan, esnaf komisyonuyla buluştu
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat, oda başkanlarının yer aldığı esnaf komisyonu üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat, oda başkanlarının yer aldığı esnaf komisyonu üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. İzmit’in tarih mekânlarından Nev-i Sanat Kafede gerçekleşen buluşmaya esnaf komisyon üyeleri tam kadro katılırken,  Kent Konseyi Başkanı Cafer Kozluca, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri hazır bulundu.  

 

SİYASET-TİCARET

Toplantıda, bir araya gelmenin ve çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunmanın her zaman güzel ve önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Doğan, “ toplumda en zor işleri sayarken iki mesleğe vurgu yapılıyor. Bunlar siyaset ve ticaret. Bu sebeple birbirimizi çok iyi anladığımızı düşünüyorum. Farklı meslekleri yapmış  olsak ta odağında insan var. Odağında insan olan işler, çok titizlik ve hassasiyet gerektiren işlerdir”dedi.    

 

PARAYI ELDE TUTMAK

Doğan, “Ticaretle uğraşan kişiler olarak sizde çok iyi bilirsiniz ki, parayı elde tutmak hiçte kolay olmuyor.  Ama milletin bir emaneti bilinciyle, tasarrufla, samimiyetle de çalışınca bereket geliyor. Göreve geldiğimizden buyana hiç para sıkıntısı çekmedik. Bu yıl çok büyük bir atak yaptık ve 20-30 yıldır belli ölçülerde biriken SGK ile vergi borçlarını da yapılandırdık. Belediye şirketlerimiz zaten borçsuz bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor” şeklinde konuştu.  Kahvaltı ve konuşmaların ardından Başkan Doğan, misafirleriyle birlikte Akçakoca Meydanı, Kapanca Sokak, Sırrı Paşa Caddesini gezdi.  Yapılan çalışmalar sonucu sokağın son halini gören oda başkanları şaşkınlıkların gizleyemedi.  

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KASKF’den teşekkür ziyaretleri23 Şubat 2017 Perşembe 11:48
  • İzmit’te görüntü kirliliğine geçit yok23 Şubat 2017 Perşembe 11:22
  • KOÜ İletişim Fakültesi 6 ödül birden aldı23 Şubat 2017 Perşembe 09:50
  • Petkim'de sınıf anneleri buluştu23 Şubat 2017 Perşembe 09:46
  • KTO da istihdam seferberliğine katıldı23 Şubat 2017 Perşembe 09:21
  • KTO'da komite toplantıları aksatılmıyor23 Şubat 2017 Perşembe 09:18
  • Öğretmenlerin canını sıkacak haber!23 Şubat 2017 Perşembe 09:07
  • Zabıtadan Perşembe pazarında önlem23 Şubat 2017 Perşembe 09:05
  • 1071 kilometrelik yürüyüş Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden başladı23 Şubat 2017 Perşembe 09:00
  • Emeklilik hayali kuranlara kötü haber!23 Şubat 2017 Perşembe 08:41
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim