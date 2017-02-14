Mehmet Ali Paşa bölgesindeki tramvay çalışmalarını inceleyen ve yetkililerden bilgi alan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, vatandaşlarla da görüştü. Bölgedeki esnafları ziyaret edip tramvay çalışmaları hakkında bilgi veren İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Sık sık çalışmaların olduğu bölgelere giderek esnaflarımızı ziyaret ediyor, haklı kaygılarını dinliyoruz. Tabi ki zor bir dönemi geçiriyoruz, ama az kaldı. 2-3 ay içerisinde çalışmaların bitmesini bekliyoruz. Her toplantıda tramvay ile ilgili sürecin hızlandırılması yönündeki düşüncelerimizi ilettik. İlgili firmaların uyarılması konusunda elimizden geleni yaptık. Esnafımıza destek verilmesi konusunda çalışmalar içinde olduk” dedi.
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Başkan Doğan, tramvay çalışmalarını denetledi
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, devam eden tramvay çalışmalarını denetledi.
Etiketler: Nevzat Doğan, İzmit Belediyesi, Tramvay
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