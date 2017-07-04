Başkan Doğan'a önemli yetki

İzmit Belediyesi Temmuz dönemi meclis toplantısı Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan başkanlığında yapıldı

20 gündem maddesinin görüşüldüğü mecliste bazı önemli kararlar alındı. Gündem maddeleri arasında yer alan Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin İzmit

RUMELİ TURU

Belediyesi ile yapmayı planladığı Rumeli Kültür Turu kapsamında, bu topraklardan ilimize göç etmiş 65 yaş üstü 45 kişinin de aralarında 54 kişilik kafilenin 10-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Kosova ve Bulgaristan ülkelerine yapmayı düşündükleri seyahate katılım sağlayabilmeleri için kafilenin gidiş dönüş ulaşımı ile gezinin üç günlük (10-11-12 Ağustos tarihlerindeki) konaklama ve yeme içme masraflarının belediyece karşılanması ve yurt dışına çıkış ile ilgili gerekli işlemlerin yapılabilmesi teklifi ile ilgili madde oy birliği ile kabul edildi

BOSNA HERSEK’TE PARK AÇILIŞI

İzmit Belediyesi’nin TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) işbirliğiyle Bosna Hersek’in Travnik şehrinde yaptırdığı 15 Temmuz Özgürlük ve Bağımsızlık Parkı’nın 05 Ağustos 2017 Cumartesi günü yapılacak açılışına İzmit’ten 60 kişilik bir heyet ile katılması yönündeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifi meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

İSVEÇ’TE EĞİTİM

Mecliste KOGED ( Kocaeli Kültürel Gelişim ve Dayanışma Derneği ) tarafından kurumlarda göçmenlerle çalışan personelin mesleki gelişimlerini arttırarak deneyimlerini başkaları ile paylaşmak amacıyla yürütülen “Göçmenlerle Çalışan Eğitmenlerin Mesleki Gelişim Eğitimi” konulu AB proje kapsamında, İsveç’te 26 Eylül -04 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenecek eğitime Belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kadın ve Aile Hizmetleri Birim Sorumlusu Asuman Sert’in katılması üyelerce oy birliği ile kabul edildi. Belediye meclis gündem maddeleri arasında yer alan MİA Projesi ve Yeşilova Mahallesi’ndeki imar değişiklikleriyle ilgili komisyon raporu da oy çokluğu ile kabul edildi. Başkan Doğan, MİA Projesiyle ilgili görüşlerini dile getirerek “ MİA projesine karşı olmak en az 8 bin kişiye haksızlıktır. Şehir olarak o bölgeyi kullanmak istiyoruz. MİA 8-9 yıldan beri şehrin kullanımına açılamadı. Proje konusunda İzmit ve Büyükşehir belediyeleri olarak üzerimize düşeni yaptık. Şehrin menfaatine olan proje çok gecikti. Zarar gören de bu şehirde yaşayanlardır. MİA Projesinin bir an önce hayata geçirilmesini bekleyen 8 bin kişi var” dedi.

BAŞKAN DOĞAN’A YETKİ VERİLDİ

Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülen, Türkiye Gençlik Vakfı ile İzmit Belediyesi’nin gençlere yönelik mesleki kurs, barınma, eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili ortak çalışma yapılması yönünde belediye başkanına yetki verilmesi yönündeki madde muhalefet şerhine rağmen oy çokluğu ile kabul edildi. Başkan Doğan, bu maddeyle ilgili olarak görüşlerini dile getirerek “ konu Tepeköy’deki öğrenci yurdu ve Belsa B Blok’taki yerlerin TÜGVA ile ortak hizmet için kullanılmasından ibarettir. Gençlerle ilgili faaliyetlere daha çok önem vermeliyiz.

HERKESE DESTEK VERİYORUZ

Belediye olarak bu konuda herkese destek oluyoruz. Şehrimizdeki öğrencilerin en büyük sorunu barınma, yurt sorunudur. İlk kez belediye olarak Tepeköy mahallesinde öğrenciler için yurt yaptık. Yurdun işletmesini TÜGVA ile birlikte ortaklaşa yürüteceğiz. Vakıflar, asırlarca kamu hizmetlerini yürütmüş önemli kuruluşlardır. Vakıflar, yurt dışında sık sık desteklenen ve iş birliği yapılan yapılardır ve kanunlar içerisinde kurulur ve faaliyet gösterir. Vakıfların asıl mal sahibi de devlettir. Çağdaş Belediyecilikte bir çok sivil toplum örgütleriyle iş yapılır. Bazen, dernekler ve vakıflar ile halka hizmet etmek daha kolay oluyor ve daha geniş kitlelere ulaşılıyor. Devlete ihanet etmeyen, dış güçlerin elinde oyuncak olmayan, bu ülkenin yarınlarına sahip çıkacak şuurlu, tarihini bilen gençleri yetiştirmek derdindeyiz. Keşke daha çok yapabilsek. Bu çağdaş belediyeciliğin de gereğidir. Yapılan işte kaygı duymaya gerek yok. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği ile de işbirliği içindeyiz. Gençlerimiz, vatana ihanet edeceklerin ağına düşmesin istiyoruz. TÜGVA, Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararı olan bir vakıftır. Bu konuda kimsenin endişe duymasına gerek yok” şeklinde konuştu. Belediye meclisinde Zonguldak İli Alaplı İlçesi Gümeli Belediyesi ile kardeş belediye olmak teklifi de kabul edildi. Bir sonraki meclisin 1 Ağustos Salı günü saat 15.00 de yapılması kararlaştırıldı.