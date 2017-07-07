Başkan Doğan'a ulaşmak çok kolay

Sosyal medyayı en etkin şekilde kullanan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a vatandaşların ulaşması çok kolay

Vatandaşlar, Başkan Doğan ile sosyal paylaşım siteleri Facebook, İnstagram ve Twitter üzerinde 7 gün 24 saat iletişim kurabiliyorlar. On binlerce takipçisi olan İzmit Belediye Başkanı da sosyal medya hesaplarını yakından takip ederek vatandaşlardan gelen her türlü istek ve önerilere cevap veriyor.

İSTEK VE ÖNERİLER DİKKATE ALINIYOR

Başkan Doğan’ın ve İzmit Belediyesi’nin sosyal medya hesapları sayesinde istek ve önerilerinin dikkate alınması ve çözüme kavuşmasından vatandaşlar da oldukça memnunlar. Vatandaşların sosyal medya üzerinden fikir ve önerilerini aktarmalarının belediyenin proje havuzuna ciddi katkılar da sağladığı ifade edildi.

Başkanı Doğan’ın sosyal medya hesapları:

Facebook: @baskannevzatdogan

Instagram: dr.nevzat_dogan

Twitter: @dr_nevzatdogan

İzmit Belediyesi sosyal medya hesapları

Facebook: @izmitbelediyesi41

Instagram: izmitbelediyesi41

Twitter: @izmitbelediye