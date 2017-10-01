Başkan Hüseyin Ayaz mahalleleri geziyor

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, önceki gün ilçe genelinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Gittiği her yerde vatandaşların yakın ilgisi ile karşılanan Başkan Ayaz, yaptığı mahalle gezileri sırasında esnafın da sorunlarını dinliyor ve çözüm yollarının bulunup sıkıntıların giderilmesi için talimatlar veriyor. Ayaz, gittiği bölgelerde hasta ve yaşlı ziyaretlerini de aksatmadan sürdürüyor.