Başkan İsmail Yıldırım: İktidarların arkasında kadınlar olmuştur

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AKP Karamürsel Kadın Kolları Başkanı Gülsün Ekin’i ilçe binasında ziyaret etti.

Başkanlık sistemi için çalışmaların start verildiği ilçede bu tür programların sıklaşacağını belirten Yıldırım, daha güçlü bir Türkiye için MHP ve AK Parti’nin ortak çalışmasından dolayı rahat hareket edilmemesin gerektiğini söyledi.

KADINLARA ÖVGÜ

Seçimlerin sandıkta kazanıldığını bir kez daha ifade eden Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, “Ak Parti iktidarlarının arkasındaki en önemli güç her zaman kadınlarımız olmuştur. Biliyor ve inanıyorum ki bu referandum sürecinde yapacağınız çalışmalar ile yakalayacağımı başarıda aslan payı yine Kadınlarımızın yani sizlerin olacaktır” dedi