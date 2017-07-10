Başkan kadın plajını açarken, güzelim Kerpe kan ağlıyor

Fahri Örengül

Bayram tatilinde kısmen Kerpe’de bulundum. Aman yarabbim…..! Trafik bir felaket. Sokaklarda yollara rastgele park edilmiş araçlar yüzünden yol işlemez durumda. Yollarda 20-30 yaşında ekzozları patlamış, sonuna kadar müziği açılmış araçlar kol geziyor. Hafta tatilleri de aynı .

İnsanların ev önleri adeta park yeri, bekar çadırları kurulmuş, gençler mayolarını evlerin önünde değiştiriyorlar. Gece boyunca gürültü, patırtı. Sokaklar çöp ve kesilmiş ağaç artıkları ile dolu, yollar yıkanmamış,her araç geçişinde ortalık toz duman oluyor. Bu güzelim belde bırakınız yapsınlar, bırakınız kirletsinlere dönmüş.

Plaj yerleri başka bir felaket. Plajlarda maganda çadırları, çadırların içinde portatif masalar, üzerinde onlarca içilmiş, yada içilmeye hazır biralar. Sanki plaj değil de birahane. Kerpe sakinleri tatil günlerinde evlerinden çıkamaz durumdalar. Sadece plajı düzenleyip kenti ve plajı denetimsiz ve kontrolsüz bırakmak olur mu hiç?

Merak edip 10 gün önce belediyenin büyük harcamalarla yaptığı KADINLAR PLAJINA gittim. İçeriye araç girişi yasak, sessiz akülü araçlar dolaşıyor, gürültü yok, pislik yok, kapıda güvenlik var. İçersi ve sahil tertemiz, şezlonglar hazır, sadece kuş sesleri var.

Tam bir çifte standart . Bir tarafta yukarıda belirttiğim bakımsız ve temizliği ısrarla yapılmayan Kerpe, diğer tarafta belediyenin yaptırdığı 5 yıldızlı otel gibi kadın plajı. Böyle çifte standart olur mu ? Kerpeliye ayıp değil mi? Kerpeli aynı hizmeti hak etmiyor mu?

Büyükşehir Belediyesi bu bölgeye gerçekten çok ciddi alt yapı yatırımı yaptı, biliyorum. Ama denetim nerede? Bursa Gölyazı beldesine bile tatil zamanlarında araç girişi yasaklanmış, yollar yıkanmış tertemiz, park yerleri bakımlı yarımada bir huzur yuvası haline gelmiş, orada dizi filmler çekiliyor, insanlar, gürültüsüz, patırtısız huzurla tatil yapılar ve yaşıyor. Bölge dışarıdan turist çekiyor. Benzer özellikteki Kerpe neden böyle olmasın …

Vatandaşlarımızın her yerde tatil yapma hakları var, Kerpe’ye de gelecekler tabii. Kusur vatandaşta değil, belediyelerde. En azından hafta tatillerinde ve bayram tatillerinde beldeye araç girişi yasaklanmalı. Plajlarda ve ev önlerinde çadır kurulmasına izin verilmemeli, araçlar araç park yerlerinde, çadırlar çadır yerlerinde olmalı, Pazar gecesi yada pazartesi sabahları saat 7 olmadan tüm çöpler temizlenmeli, yollar tazyikli su ile yıkanmalı, mutlaka buraya jandarma dışında turizm denetçileri, belki zabıtalar görevlendirilmeli. Kadın plajına gösterilen ilgiyi Kerpeli haketmiyor mu?

Belediye sadece kendisi gibi düşünenlere mi hizmet verir? Hani Kocaeli’nin başkanı sloganı. Beldenin ciddi bir temizliğe ve denetime ihtiyacı var. Kandıra sahillerini destek olmadan sadece KANDIRA BELEDİYESİNE bırakmak da doğru değil, bu sorunlar ilçe belediyesini aşar.

Başkan bir hafta sonu habersiz tebdili kıyafet ile oraya bir gitsin. Anlatılanların fazlasını görecektir. Belediye yetkilileri bir hafta sonu ve bayram tatilinde beldeye görevli göndersin. Bu tespitleri yapacaktır. Kerpe tatil günlerinde kan ağlıyor, Kerpeli perişan, Bu kent turizmi böyle geliştiremez ve yaşatamaz, bizden söylemesi

Uğur Mumcu adı korunmalı ve yaşatılmalıdır.

6 Haziran 2017 tarihli bu köşenin başlığı Eski Valilik alanını Uğur Mumcu parkı olarak düzenlenmeli şeklindeydi. Zannettim ki; en azından her yıl bu alanında adalet ve demokrasi haftasını kutlayanlar buna sahip çıkar, konu kent kamuoyunda tartışılır ve düzenlenme gerçekleşir.

Nerde……; Birileri çalışıp iktidar olurken ,diğerleri seyrederse iktidarı rüyalarında görürler. Daha fazla söz söylemeye dilim varmıyor. Bakalım gelecek 24 ocak anma gününde, sessiz kalan bu kesimler aynı yerde karanfil ile boy boy resim verecekler mi ?

Buradaki kafe kararı belediye meclisinden oy birliği ile çıkarken konu tartışılmamış ise çok üzücü. AKP’ li iktidar belki bu şekilde kenti kendi doğrultusunda dönüştürmeye, buranın Uğur Mumcu ile olan bağlantısını kesmeye çalışıyor. Ama yanlış düşünüyor. Biliyoruz ki; Uğur Mumcu bir siyasi partiye sığdırılacak, bir siyasi partinin karşısına alacağı bir kişilik değil. Tespitleri hala güncel ve ülkeye ışık tutacak düzeyde. Suikastlara, katliamlara karşı çıkmak herkesin olduğu gibi AKP’ nin de görevi değil mi? Öyle ise Uğur Mumcu hak ettiği ilgiyi AKP’ den de görmelidir.

BU ARADA KOCAELİ BAROSUNUN, bu konuda ciddi çalışmalar yaptığını duydum. Başkan ve yönetimini kutluyorum. AKP yetkililerinin de siyaset üstü davranarak bu konunun çözümüne katkı sağlayacaklarını umuyorum.