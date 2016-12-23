Şu anda dünyada çok etkin bir hale gelen Kızılay’ın gerek yurt içi gerekse yurt dışı faaliyetlerini memnuniyetle takip ettiğini görüşmede ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “Kızılay kara gün dostudur. Kızılayımız mümkün olduğu sürece daha da yaygınlaştırılmalıdır. Yerel yönetimlerde bizler ve tüm vatandaşlarımız her daim Kızılay’a destek vermelidir” dedi. Görüşmede Kocaeli Kızılay Şubesi Başkanı Dr. Cengiz İpek, bundan sonraki yapacakları çalışmalar ve projeler hakkında Başkan Karaosmanoğlu’na da bilgi verdi.
- BIST 77.440
- Altın 127,787
- Dolar 3,5114
- Euro 3,6650
- Kocaeli : -1 °C
- İstanbul : 7 °C
- Sakarya : -1 °C
- Cahit Elginkan unvanını korudu
- İnanç Türkeş kürsüde yer buldu
- Potanın Sultanları kupalandı
- Bu kez sizden Türkiye derecesi bekliyoruz!
- Dardanel Ton'la pilavını tonla
- Körfez'de bina devrildi... 1 kişi göçük altında!
- Kar altında yürüdüler!
- Başkan, kara gün dostu Kızılay’ı ağırladı
- Bulut: Hepimize büyük görevler düşüyor
- Konak İzmit Hastanesi kalp sağlığında başarılı
- 12 sivil daha adliyede
- PKK yine eylem hazırlığındaydı!
- Bölgesel Lig’de derbi günü
- Yüzücüler Gebze’ye
- Derince’de bayan voleybol heyecanı
Başkan, kara gün dostu Kızılay’ı ağırladı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kızılay Genel Merkezi tarafından Kocaeli Şube Başkanlığına atanan Dr. Cengiz İpek ve yeni yönetimini makamında konuk etti.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kar altında yürüdüler!İstanbul Beşiktaş, Kayseri ve ardından Fırat Kalkanı’ndan gelen şehit haberleri Körfez’de halkın sulu kar yağışına rağmen sokaklara dökülmesini engellemedi.
Başkan, kara gün dostu Kızılay’ı ağırladıKocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kızılay Genel Merkezi tarafından Kocaeli Şube Başkanlığına atanan Dr. Cengiz İpek ve yeni yönetimini makamında konuk etti.
Bulut: Hepimize büyük görevler düşüyorAKP İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı süreçten çıkması için herkese büyük görevler düştüğünü söyledi
Kış saatine geçilmemesi tasarruf mu, israf mı getirdi?Kış saatine geçilmemesi tasarruf mu, israf mı getirdi?
Duygu sömürüsüne fren!İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin dilencilere yönelik çalışmaları devam ediyor.
SİNEMALAR
- İzmit Sinemalarında 23-29 Aralık 2016 seanslarıİzmit Sinemalarında 23-29 Aralık 2016 seansları
- İzmit Sinemalarında bu hafta: Vizyonda 4 yeni filmİzmit sinemalarında bu hafta 2 yabancı, 2 yerli olmak üzere toplam 4 yeni film vizyona girdi.
- İzmit sinemalarında bu hafta: 4 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yerli, 2 yabancı film vizyona girdi.
- İzmit Sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 filmİzmit Sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 film
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- Şekerin 100 zararı!Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay, 2011 yılında yazdığı "Bilimsel Gerçeklerle Kilo Vermenin ABC'si: Karatay Diyeti" kitabının 41-44 Sayfalarında ŞEKERİN ZARARLARINI aynen şu şekilde açıklamıştır.
- Sağlıklı yaşama ilk adım: Mutfağın hazırlanması: Karatay mutfağına dönüşümBeslenmeyle ilgili tüm bilgilerimize reset atıp önyargılarımızdan kurtulup sonra adeta ders çalışır gibi Karatay Diyeti kitabını okuyup özümsedikten sonra iş uygulamaya geldi.
- Güvensizliği tespit edilen 43 ürün için toplama kararı!Bu kapsamda aralarında elektrikli ısıtıcı, priz, el feneri, ocak, kaynak makinesi ve muhtelif kabloların bulunduğu marka ve modelleri belirlenen 43 ürün için toplatma kararı verildi.
- Bağışıklık sistemini güçlendirmek için 8 öneri!Her sene bu mevsimde grip vakalarının arttığına ilişkin haberleri duyarız. Biz eskiden grip aşısı olmamıza rağmen her yıl birkaç kez grip olurduk. Oysa üç yılı aşkın süredir grip aşısı olmamamıza rağmen hiç grip olmadık.
- Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı!
- Köy yolları yaz-kış ayrı güzel
- 100 semazen 100 sazende ile sema...
- Yiyeceklerinizi uzun süre tutmak için tüyolar
12345678
- İzmit'te gökkuşağı keyfi
- Halk "Cahil olun" dedi terfiyi kaptı!
- İzmitli şarkıcının tıklanma rekorları kıran klibi!
- 4 kişilik kamyonette balık istifi gibi öğrenci taşıdı
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim