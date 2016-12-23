  • BIST 77.440
  • Altın 127,787
  • Dolar 3,5114
  • Euro 3,6650
  • Kocaeli : -1 °C
  • İstanbul : 7 °C
  • Sakarya : -1 °C

Başkan, kara gün dostu Kızılay’ı ağırladı

»
Başkan, kara gün dostu Kızılay’ı ağırladı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kızılay Genel Merkezi tarafından Kocaeli Şube Başkanlığına atanan Dr. Cengiz İpek ve yeni yönetimini makamında konuk etti.

Şu anda dünyada çok etkin bir hale gelen Kızılay’ın gerek yurt içi gerekse yurt dışı faaliyetlerini memnuniyetle takip ettiğini görüşmede ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “Kızılay kara gün dostudur. Kızılayımız mümkün olduğu sürece daha da yaygınlaştırılmalıdır. Yerel yönetimlerde bizler ve tüm vatandaşlarımız her daim Kızılay’a destek vermelidir” dedi. Görüşmede Kocaeli Kızılay Şubesi Başkanı Dr. Cengiz İpek, bundan sonraki yapacakları çalışmalar ve projeler hakkında Başkan Karaosmanoğlu’na da bilgi verdi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da başlayan yürüyüşe İzmit'te polis müdahalesi!22 Aralık 2016 Perşembe 19:35
  • Müfettiş raporu KOTO’yu şok etti!22 Aralık 2016 Perşembe 15:34
  • Yasağı delerek rektörlüğe yürüdüler!22 Aralık 2016 Perşembe 15:31
  • Kirazlıyalı’da Mevlana anıldı22 Aralık 2016 Perşembe 14:16
  • Huzurevi Derneği Vali’yi ziyaret etti22 Aralık 2016 Perşembe 14:15
  • Başkan Yıldırım kursu ziyaret etti22 Aralık 2016 Perşembe 14:14
  • Bekaert’te anlaşma sağlandı gibi...22 Aralık 2016 Perşembe 13:50
  • AFAD’ın araç filosu güçlendi22 Aralık 2016 Perşembe 12:56
  • Polise en minik destek22 Aralık 2016 Perşembe 12:47
  • Ersoy’dan Ayaz’a ziyaret22 Aralık 2016 Perşembe 12:41
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim