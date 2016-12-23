Başkan, kara gün dostu Kızılay’ı ağırladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kızılay Genel Merkezi tarafından Kocaeli Şube Başkanlığına atanan Dr. Cengiz İpek ve yeni yönetimini makamında konuk etti.

Şu anda dünyada çok etkin bir hale gelen Kızılay’ın gerek yurt içi gerekse yurt dışı faaliyetlerini memnuniyetle takip ettiğini görüşmede ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “Kızılay kara gün dostudur. Kızılayımız mümkün olduğu sürece daha da yaygınlaştırılmalıdır. Yerel yönetimlerde bizler ve tüm vatandaşlarımız her daim Kızılay’a destek vermelidir” dedi. Görüşmede Kocaeli Kızılay Şubesi Başkanı Dr. Cengiz İpek, bundan sonraki yapacakları çalışmalar ve projeler hakkında Başkan Karaosmanoğlu’na da bilgi verdi.