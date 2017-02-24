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Başkan Karabacak, Darıcalı gençlerle buluştu

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Başkan Karabacak, Darıcalı gençlerle buluştu
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenen Gençlik Buluşmalarında mini anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı süreci ile ilgili gençlere bilgilendirmelerde bulundu.

İlçede katıldığı her platformda anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı süreci ile ilgili vatandaşları bilgilendirmeye devam eden Başkan Karabacak, bu kez gençleri bilgilendirdi. Gençlik Buluşmalarında konulan Başkan Karabacak, 16 Nisan’da yapılacak olan referandumun gençlere yönetme yetkisi vermesi açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Referandum hakkında bilgiler veren Başkan Karabacak, “Bizler 21 yaşında çağ kapatıp çağ açan Fatih Sultan Mehmet Han’ın torunlarına inanıyoruz, güveniyoruz. Sizlerin meclisimize katacağı enerjiyle ülkemizde daha güzel işlerin yapılacağı günler yakındır. Bu yüzden 16 Nisan’da Darıca’dan güçlü bir şekilde ‘Evet’ diyerek yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemine hep birlikte destek olmalıyız. Çift başlılığı ortadan kaldıracak bu yeni sistemle, ülkemizdeki devlet yapısı daha hızlı işleyecek, büyük projelerin önü açılacak ve her alanda güçlü ve büyük Türkiye hedefimize daha emin adımlarla ilerleyeceğiz” diyerek gençlerden referandumda destek istedi.

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