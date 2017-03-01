Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Gebze ile Darıca arasında yapılacak Metro Projesi ile ilgili olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı yetkilileriyle bir toplantı yaptı. Darıca - Gebze arası yapılacak Metro hattı için, gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında projede gelinen son nokta değerlendirilirken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı yetkilileri zemin etütleri için önümüzdeki hafta sondaj çalışmalarına başlanacağını söylediler.
Toplantının ardından konuşan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Bu önemli projenin hayata geçmesinde büyük emekleri olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür ediyorum. En geç 5 yıllık bir süre içinde tamamlanması planlanan proje ile bölge trafiğinde önemli bir rahatlama olacak. Darıca’da sahil, Kent Meydanı, Eriş Durağı, Kültür Merkezi Durağı ve İstasyon Durağı olmak üzere toplam 5 noktada istasyon kurulacak. Aynı zamanda Marmaray hattına entegre olacak proje, İstanbul tarafına seyahat eden vatandaşlarımız için büyük bir kazanım olacak. Her yönüyle sadece ilçemizde değil bölgemize değer katacak bu projeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. İlçemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum” dedi.
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Başkan Karabacak, Metro projesini yetkililerle konuştu
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Gebze ile Darıca arasında yapılacak Metro Projesi ile ilgili olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı yetkilileriyle bir toplantı yaptı. Darıca - Gebze arası yapılacak Metro hattı için, gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında projede gelinen son nokta değerlendirilirken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı yetkilileri zemin etütleri için önümüzdeki hafta sondaj çalışmalarına başlanacağını söylediler.
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