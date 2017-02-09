Başkan Karaosmanoğlu, ev alışverişini yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kandıra’da yapılan köylü pazarını gezdi, evinin alışverişini yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kandıra’nın ilçe merkezinde yapılan köylü pazarını gezdi. Kandıra pazarını gezdikten sonra ev alışverişini de yapan Başkan Karaosmanoğlu, Kandıra pazarına gelen vatandaşlarla ve yerel üreticilerle de samimi bir şekilde sohbet etti. Ziyaretin ardından konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Doğal ürünler arayan vatandaşlarımız buraya gelsin. Kandıra ve çevresinde yetiştirilen sebze, meyve ve süt ürünlerini almalarını özellikle tavsiye ediyorum. Bu şeklide yerel üreticilere de katkı sağlamış oluruz” dedi.