Başkan Karaosmanoğlu, Gebze’de okulları gezdi

“Evden Okula Haydi Anneler Spora” proje kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesi ortak çalışması ürünlerini vermeye başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesinde kapsamında yapılan çalışmaları yerinde görmek için Gebze ilçesinin Yunus Emre Ortaokulu, Muzaffer Altıntaş İmam Hatip Ortaokulu, Farabi Ortaokulu, Mimar Sinan Ortaokulu ve Eşref Bey İlkokulu’nu ziyaret etti. Projenin başlamasıyla okullarımızda büyük bir enerjinin ortaya çıktığını belirten Karaosmanoğlu, “Sağlık için spor yapacağız. Bunu da en küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza bir felsefe olarak yerleştireceğiz. Tabi annelerimizi de göz arda etmiyor bu projemizi onlarla birlikte yürütüyoruz” dedi.

BİLGİ ALDI

Yunus emre Ortaokulu Okul Müdürü Yılmaz Kol, Muzaffer Altıntaş İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Özcan Tuncer, Farabi Ortaokulu Okul Müdürü Yalçın Yaman, Mimar Sinan Ortaokulu’nu Mevlüt Akyürek ve Eşref Bey İlkokulu Müdür Yardımcısı Bahadır Emre İnceişçi’den okullar hakkında bilgi alan Karaosmanoğlu, öğrencilerle ve velilerle yakından ilgilendi. “Evden Okula Haydi Anneler Spora” Projesi kapsamında Eşrefbey İlkokulu salon açılışı da gerçekleştirildi. Düzenlenen açılış programına Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Nilay Ayran ve çok sayıda velide hazır bulundu. Açılış konuşmasında Karaosmanoğlu, “Anneleri önemsiyoruz, onların sporla buluşmalarına yardımcı oluyoruz. Annelerimizin mutlu olması bizlerin de mutluluğudur” vurgusu yaptı.

KÖŞKER VE SOBA DA KATILDI

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba’nın da katıldığı ziyaretlerde, “Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesi kapsamında mevcut olan alanlar Gebze Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin ortak çalışma sonucu düzenlenip dizaynı yapılarak, spor malzemeleri okullara teslim edildi. Yunus Emre İlköğretim Okulu bahçesine spor salonu gerçekleştirilirken, Muzaffer Altıntaş İHO’da mevcut alan onarılıp düzenlemesiyle spor salonu yapıldı. Mimar Sinan Ortaokulu bünyesinde bulunan boş alanda boyanıp, spor malzemeleri serildi. Farabi Ortaokulu bünyesindeki boş duran alan da spor salonuna dönüştürüldü. Eşref bey ilkokulu bahçesinde spor salonu komple yenilenerek hizmete alındı. Yunus Emre İlköğretim Okulunda 12-18 yaş aile eğitimi kurusuna katılanlara, başkanlar sertifikalarını verdi.