Başkan Karaosmanoğlu, Gebzeli Kerestecileri ziyaret etti

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Keresteciler Sitesi Başkan Nuri Kahveci ve yönetimine iadeyi ziyaret gerçekleştirdi. Esnafın ve KOBİ’lerin her daim yanında olan ve desteklerini her daim sunan Başkan Karaosmanoğlu, Keresteciler Sitesinde incelemede gerçekleştirdi. Gebze Belediye Adnan Köşker’inde katıldığı ziyarette, Keresteciler Sitesi Başkanı Nuri Kahveci özellikle çevre düzenlemesi ve diğer desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür etti. İnceleme sonrası Karaosmanoğlu’na gerçekleştirdikleri çalışmalarla alakalı bilgide aktaran Kahveci, “Ülkemizin ve kentimizin kalkınması için üretmeye devam edeceğiz” dedi. Esnafın ve KOBİ’lerin yanında olduklarını, desteğe ihtiyaç duyduklarında yanlarında yer alacaklarını da özellikle vurgulayan Karaosmanoğlu, “Ekonomik büyüme için her kurum üzerine düşeni yapacaktır. İstihdamı artıran sizin gibi kurumlarımıza katkı vermek bizim için de bir görevdir” ifadelerini kullandı. Görüşme Keresteciler Sitesi Başkanı Kahveci’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ağaca işlenmiş fotoğrafının Karaosmanoğlu’na hediye etmesiyle sona erdi.