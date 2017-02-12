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Başkan Karaosmanoğlu, istişare toplantısına katıldı

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Başkan Karaosmanoğlu, istişare toplantısına katıldı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Antalya’da gerçekleştirilen belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantısında gençlik çalışmaları üzerine bir sunum gerçekleştirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kocaeli’den gelen on iki ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Değerlendirme toplantısında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Hepimizin görevleri yaşadığımız kentleri imar etmektir. Yaşanabilir, sağlıklı şehirler oluşturma görevi ve ideali hepimizde vardır. Ama kentleri fiziken imar ederken, neslimizi ve insanımızı ihmal edemeyiz. İhmal ettiğimiz nesil imar ettiğimiz kenti tarumar eder. Örneklerini ülkemizde yaşadık. Camileri, kütüphaneleri, sokakları velhasıl kentleri yıkan bir nesille tanıştık” ifadelerini kullandı. Eğitim-kültür çalışmaları noktasında gençler üzerinde hassasiyetle durduklarını söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, “Nerede başarısı varsa, Başkanlarımız ilgili belediyelerle karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalıdır. Gençlikle ilgili gelişmeleri çok iyi takip etmeliyiz. İyi örnekleri alıp kentlerimizde uygulayabiliriz. Fatih Sultan Mehmet Han’ın, 'Hüner, bir şehir bünyad etmektir. Reaya kalbin abad etmektir' sözünü kendimize örnek olmalıyız" diye konuştu. Değerlendirme toplantısının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Antalya Valisi Vali Münir Karaloğlu ile bir araya geldi. Samimi bir şekilde karşılaşan Bozdağ ve Karaosmanoğlu, bir süre ayakta sohbet ettiler. Bakan Bozdağ, bu buluşmadan duyduğu memnuniyeti Başkan Karaosmanoğlu’na ifade etti. Vali Münir Karaloğlu ile de hasbihal eden Başkan Karaosmanoğlu, Antalya’nın merkez caddeleri gezerek vatandaşlarla da sohbet etmeyi ihmal etmediler.

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