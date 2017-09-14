Başkan Karaosmanoğlu Kağıtspor’u ağırladı

Kocaeli Büyükşehir Başkanı Karaosmanoğlu, yurt içi ve dışı şampiyonalarında gösterdiği başarılarla Türkiye çapında bir marka haline gelen Kağıtspor’un son aylarda derece alan sporcularla bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Başkanı Karaosmanoğlu, yurt içi ve dışı şampiyonalarında gösterdiği başarılarla Türkiye çapında bir marka haline gelen Kağıtspor’un son aylarda derece alan sporcularla bir araya geldi. Karaosmanoğlu, yurt içi ve dışı şampiyonalarda derece yapan Kağıtsporlu sporcuları makamında ağırladı. Yakaladıkları başarılardan dolayı sporcuları bir kez daha tebrik eden Karaosmanoğlu, “Ülkemizin ve kentimizin gururusunuz. Sizlerin yakaladığı başarılarla mutlu oluyoruz” dedi. Kağıtspor Kulüp Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal’ın hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Karaosmanoğlu sporculara başarılarından dolayı hediye takdim etti.

ŞAMPİYONLAR GEÇİDİ

İşitme Engelli Olimpiyatlarında derece yapan Burak Mert Can, Judo Yıldızlar Balkan Şampiyonasında Ömer Kemal Aydın, Emre Karaduman, Ayşenur Budak, Sıla Ersin, Yaren Kömürcü, Ece Atasoy, Özge Sarıgül, Enes Çakan, Duygu Yener ile Atıcılık Gençler Dünya Kupası’nda üçüncü Murat İlbilgi ve sağ kolda Dünya Bilek Güreşi ikincisi Şehmuz Ertem’in hazır bulunduğu ziyarette, yakaladıkları başarıları nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı sporcuları tebrik ederek, başarıların daim olmasını diledi.