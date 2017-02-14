Başkan Karaosmanoğlu, KOTO Yönetimini ağırladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Uslu, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Halil Baylam, Mehmet Akif Şen, Hasan Kanca, Cafer Kozluca’dan oluşan heyeti makamında ağırladı. Kocaeli Ticaret Odası heyeti, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de destekleriyle 27- 30 Nisan 2017 tarihleri arasında üçüncüsü gerçekleşecek İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı hazırlıklarında gelinen aşamayı Başkan Karaosmanoğlu ile paylaştılar. Ziyarette konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Biz de Kocaeli olarak üstümüze düşeni yapmaya hazırız. Bugün yine bir vazife heyecanıyla sizlerle istişare yapıyoruz. Hedefimiz ve idealimiz büyük Türkiye’dir. Bunun için de hepimizin elini taşın altına koyması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.