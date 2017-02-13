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Başkan Karaosmanoğlu, 'Recep, Tayyip, Erdoğan’ı ağırladı

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Başkan Karaosmanoğlu, 'Recep, Tayyip, Erdoğan’ı ağırladı
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Darıca’lı üçüzler Recep, Tayyip, Erdoğan’ı konuk etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 8 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı duydukları sevgiden dolayı üçüzlerine Recep, Tayyip ve Erdoğan isimlerini koyan Emine ve Serdar Yurtoğlu çiftini Gebze çalışma ofisinde ağırladı. Darıca ilçesinde yaşayan Yurtoğlu ailesi ve Recep, Tayyip, Erdoğan üçüzleriyle buluşan Başkan Karaosmanoğlu, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve hediyeler verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Üçüzlerimizin sağlıklı büyümesine çok seviniyorum. Onları çok iyi gördüm. Gelecekte onları çok iyi eğitim almış olarak görmek isterim. Üçüzlerimize ve Yurtoğlu ailesine çocuklarıyla sağlıklı bir yaşam diliyorum. İnşallah hep mutlu olurlar" dedi.

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