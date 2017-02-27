Kartepe’deki temasları sırasında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde bulunan Ücretsiz Spor Merkezini ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, uzman eğitmenler eşliğinde spor yapan Kartepeli hanımlarla sohbet etti. Spor aktivitelerinden ücretsiz olarak faydalanan kadınlar, merkezlerde koşu bandı, eliptik bisiklet, kondisyon bisikleti, ağırlık istasyonu, dambıl, ve ağırlık setleriyle spor yapabilmenin fırsat eşitliği sağladığını ve çok memnun olduklarını ifade ettiler.
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- Başkan Karaosmanoğlu ve Üzülmez, Kadın Spor Merkezini ziyaret etti
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Başkan Karaosmanoğlu ve Üzülmez, Kadın Spor Merkezini ziyaret etti
Kartepe ilçesinde çeşitli temaslarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ile birlikte Kadın Spor Merkezlerinde spor yapan kadınları ziyaret edip, onlarla sohbet etti.
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