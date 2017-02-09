Başkan, Kaymakam Yılmaz’ı konuk etti

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 1 Aralık 2016 Kaymakamlar ve Vali Yardımcıları Kararnamesi ile Sakarya Vali Yardımcılığı görevinden Derince Kaymakamlığına atanan Akın Yılmaz’ı makamında kabul etti.

Karaosmanoğlu, yeni görevinde Yılmaz’a başarılar diledi. Derince Kaymakamlığı görevine atandıktan sonra çalışmalara başlayan Akın Yılmaz, Karaosmanoğlu’na gerçekleştirdiği tanışma amaçlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bundan büyük onur duyduğunu ifade etti.

DERİNCE’YE HİZMET

Yerel yönetimler noktasında Valilik başta olmak üzere kaymakamlarımızla da koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “Derince ilçemize güzel hizmetler yapıyoruz. Bunda inanıyorum ki sizin de katkınız olacak. Devletimizin kurumları olarak milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü halkımızın hizmetkârıyız” dedi.