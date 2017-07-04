Başkan Köken cemiyetlerde

Başkan Ünal Köken, hemşerilerini sünnet ve düğünlerde yalnız bırakmıyor.

Bu kapsamda en son 3 düğün ve 8 sünnete katıldı.Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, hemşerilerini mutlu günlerinde yalnız bırakmıyor. Hafta içi mesaisinin ardından hafta sonunu da vatandaşlara ayıran Başkan Köken, 3 düğün ve 8 sünnete katıldı. Başkan Ünal Köken’e eşi Elif Köken de eşlik etti.

“SAYGI KORUNMALI”

Evlilikteki saygının korunmasına dikkat çeken Başkan Köken, “Gençlerimize güveniyoruz. Aile birliklerini korumak ve yaşatmak adına büyüklerimizden duyduğumuz en önemli şey saygı ve sevginin sürdürülmesi oldu. Bizler de gençlerimize büyüklerimizden aldığımız bilgi ve öğütleri anlatıyoruz” dedi.