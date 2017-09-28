Başkan Köken gazileri ağırladı

Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Gaziler Haftası etkinleri kapsamında düzenlediği yemek programında, ilçede yaşayan gazileri ve ailelerini ağırladı

Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal ile Başsavcı Hacı Hüseyin Daşdemir’in de katıldığı etkinlikte konuşan Başkan Köken, gaziliğin yaşarken elde edilebilecek en yüksek mertebelerden biri olduğunu, gazilerin fedakarlıkları ile kendisinin de büyük saygı duyduğunu dile getirdi. Program protokol konuşmaları ve canlı müzik eşliğinde yenilen yemekle devam etti.