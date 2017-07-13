Başkan Köken’den şehitliklere ziyaret

Kandıra’daki 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini anma program kapsamında ilçe protokolü şehitleri kabirleri başında andı

15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini anma programı Kandıra’da devam ediyor. Kandıra Kaymakamı Mehmet Soğukpınar, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Dalaslan ve şehit yakınlarının katıldığı programda şehitler kabirleri başında anıldı.

SÖZ VERİYORUZ

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve tüm şehitler adına vatani görevleri sırasında şehit olan Abdulsamet Özen, İrfan Yaman, Ahsen Budak, Mustafa Özaydın'ın kabirlerini ziyaret eden Başkan Ünal Köken, “Vatan uğruna can veren evlatlarımızı rahmetle anıyor, onların bizlere emanet ettiği toprakları koruyarak sahip çıkacağımıza söz veriyoruz” dedi.

MEVLİT PROGRAMI

Kandıra Belediyesi tarafından Şefik Cami’de düzenlenen mevlit programına katılan Başkan Ünal Köken, vatandaşlarla birlikte Kur-an’ı Kerim tilavetini dinledi. Şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Bugün ülkemiz refah ve huzur içindeyse, bizler rahat rahat günlük yaşantımıza devam ediyor isek bunları kahraman şehitlerimize borçluyuz. Onların vatan, bayrak ve millet uğruna gösterdiği mücadeleleri bizler sürdüreceğiz dedi.