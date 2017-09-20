Başkan Köşker Aracı Şehirler Forumu için Nevşehir’de

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, UCLG-MEWA birlik toplantısına katılmak üzere Nevşehir’e gitti.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA)’nın 21 - 22 Eylül tarihleri arasında Nevşehir’de düzenleyeceği Aracı Şehirler Bölgesel Forumu’nda Gebze’yi temsil edecek. UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, UCLG Aracı Şehirler Forumu Başkanı Mohamed Sefıanı, UCLG Genel Sekreter Yardımcısı Emilia Saız, UCLG MEWA Eşbaşkanı Mohamed Saasıeh, UCLG Başkanı Parks Tau ve Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın da katılacağı Aracı Şehirler Bölgesel Forumu toplantılarında bir sunum ve konuşma gerçekleştirecek olan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker aynı zamanda UCLG-NEWA Bölge Teşkilatı’nda saymanlık görevini sürdürüyor. Çeşitli sunum ve işbirliği protokollerinin gerçekleştirileceği UCLG MEWA Aracı Şehirler Bölgesel Forumu’nda, küresel ve yerel platformlarda sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanabilmesinde aracı (orta ölçekli) şehirlerin önemi ve geleceğe dönük stratejiler ele alınacak.