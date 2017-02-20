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Başkan Köşker, Silvan’da

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Başkan Köşker, Silvan’da
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Silvan’a giderek ilçeye kazandırılacak olan projeler hakkında istişarelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır’ın Silvan ilçesine danışman olarak görevlendirilen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, belediyecilik alanındaki deneyimlerini paylaşmak ve projelere ilişkin değerlendirmek üzere Silvan’a gitti. Belediye başkan yardımcısı Nilay Ayran ve teknik heyetle birlikte Silvan’a giden Başkan Köşker ilk olarak Silvan’a kayyum olarak atanan Kaymakam Adem Çelik, Diyarbakır DİSKİ Genel Müdürü Ahmet Karadağ ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Kesen’le görüştü.

 

SİLVAN'I ESKİ GÜNLERİNE KAVUŞTURMAK

Ziyaretlerinin ardından konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Silvan için hayata geçireceğimiz projeleri Silvan’ın yerel yöneticileri ile birlikte değerlendiriyor, çalışmalarımızı birlikte yürütüyoruz. Öncelikli eksikleri dikkate alıp, projelerimizi bu yönde yoğunlaştırıyoruz. Silvan’ı eski günlerine kavuşturmak için birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz” ifadelerine yer verdi. Başkan Köşker projeler hakkında bilgi verdikten sonra Silvan’a kayyum olarak atanan Kaymakam Adem Çelik’e Gebze Belediyesi’nin Fatih’in Fermanları Kitabı’nı hediye etti.

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