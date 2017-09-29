Başkan Köşker’den esnafa bayrak

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü işletmelere yönelik gerçekleştirdiği denetlemelerinde esnafa Türk bayrağı hediye ediyor

Uygulanmanın ilk gününde zabıta ekipleri ile birlikte esnafları ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, esnafa Türk bayrağı hediye etti. Zabıta ekiplerinin denetimleri sırasında esnafa Türk bayrağı hediye etme uygulaması Gebze ilçe sınırlarındaki tüm işletmelerde uygulanacak.