Başkan Köşker’in hafta sonu mesaisi

Hafta içi yoğun hizmet ve ziyaretçi trafiğini sürdüren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker hafta sonu da yoğun tempoda çalışmalarına ve ziyaretlerine devam ediyor.

Hafta içi yoğun hizmet ve ziyaretçi trafiğini sürdüren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker hafta sonu da yoğun tempoda çalışmalarına ve ziyaretlerine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu Mollafenari Mahallesi’nde gerçekleşen sağlıklı yürüyüş programına AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile birlikte katılan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ayrıca esnaf ziyaretleri de yaptı. Hayırlı işler bol kazançlar temennisinde bulunan Başkan Köşker esnafın ve Gebzelilerin taleplerini dinledi. Her fırsatta hemşeri derneklerini ziyaret eden Başkan Köşker, hafta sonu Kars, Ardahan ve Iğdır’lılar derneğine konuk oldu. Derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verilen Başkan Köşker, çalışmalarında başarılar diledi.