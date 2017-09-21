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Başkan Kütük’ten Vali Büyükakın’a ziyaret

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Başkan Kütük’ten Vali Büyükakın’a ziyaret
Kocaeli Bakkallar Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Bayram Kütük ve yönetim kurulu üyeleri Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinin ardından Bakanlar Kurulu kararı ile Bilecik Valisi olarak atanan Tahir Büyükakın, Kocaeli Bakkallar Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Bayram Kütük ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Ziyarete Kocaeli Bakkallar Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Bayram Kütük, Başkan Vekili Uğur Şengel, Yürütme Kurulu üyeleri Nurullah Murat ve Mehmet Nural katıldı. Vali Büyükakın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kocaeli Bakkallar Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Bayram Kütük ve yönetim kurulu ile bir süre sohbet etti. Başkan Kütük, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'a yeni görevinin hayırlı olması dileklerinde bulundu.

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