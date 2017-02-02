Başkan Toltar, servisçileri ağırladı

Bir süre önce kurulma çalışmalarını tamamlayan Dilovası Servisçiler Kooperatifi Başkanı Kasım Taşdemir, ziyaret ettiği belediye başkanı Ali Toltar’a yönetim kurulunu tanıttı

Geçtiğimiz haftalarda kurulan S.S. Dilovası Servisçiler Kooperatifi’nin yönetimi, ilçedeki tanışma turlarına devam ediyor. Kooperatif Başkanı Kasım Taşdemir ile beraberindeki heyet, geçtiğimiz günlerde Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ile makamında bir araya geldi.

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Yapılan görüşme sırasında Başkan Toltar’a çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgiler veren Kooperatif Başkanı Taşdemir, Dilovası sanayi bölgesi olması nedeniyle servisçilik konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu, sektörlerinin gelişmesi için çaba göstereceklerini dile getirdi. Konukları ile yakından ilgilenen belediye başkanı Ali Toltar ise Dilovası Servisçiler Kooperatifi’nin yeni yönetimine başarılar diledi.