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Başkan Üzülmez engellileri unutmadı

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Başkan Üzülmez engellileri unutmadı
Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, bulduğu her fırsatta engellilerle bir araya gelmeye devam ediyor

Eylül ayında dünyaya gelen özel çocuklarla bir araya gelen Başkan Üzülmez, onlarla pasta keserek mutluluklarına ortak oldu. Kartepe Belediyesi, sosyal sorumluluk hizmetlerini toplumun her kesimiyle buluşturmaya devam ediyor. Kartepe Belediyesi’nin, özel çocuk ve gençlerin sosyal hayata adaptasyonuna katkı sağlamak amacıyla her ay düzenlediği etkinlik, önceki gün Ataevler Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

 

PASTA KESTİLER

Düzenlenen etkinliğe  Suadiye Cemal Doğan, Köseköy Gençlik Eğitim, Akmeşe Türk Anneler Rehabilitasyon Merkezleri ile Kocaeli Bakım ve Rehabilitasyon Aile Danışma Merkezi katıldı. Sevgi ve samimiyet ortamında gerçekleşen etkinlikte öğrencileri yalnız bırakmayan Başkan Üzülmez, Eylül ayında doğan öğrenciler ile birlikte pasta keserek, mutluluklarına ortak oldu.

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