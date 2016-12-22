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Başkan Yıldırım kursu ziyaret etti

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Başkan Yıldırım kursu ziyaret etti
Halk Eğitim Merkezine bağlı Amiral İlk Öğretim Okulunda eğitim veren, Dekoratif Ev Tekstili kursiyerleri önceki gün Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ı ağırladı.

Kursiyerlerin ihtiyaçlarını ve isteklerini dinleyen Yıldırım, “Halk Eğitim ve Akşam Sanat okulları toplumun eğitim seviyesini yukarı taşıyan kurumlardır ve bizler sizlerin yanınızdayız‘’ dedi.  Dekoratif Ev Tekstili kurs öğretmeni Özcan Canımoğlu ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Yazıcı tüm kursiyerler adına desteklerini hiçbir konuda esirgemeyen Yıldırım’a teşekkür ettiler.

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