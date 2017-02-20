Başkan Yıldırım şoförlerle buluştu

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel-Handere-Yalova Kooperatifi Başkanı Ahmet Gürses’in davetine icabet ederek referandum süreci kapsamında şoförlerle sohbet etti

Karamürsel-Handere-Yalova Kooperatifi Başkanı Ahmet Gürses ev sahipliğinde Boşnaklar Kahvehanesin’de kahvaltı programı düzenlendi. Kahvaltı programına Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Yanık, 2 No’lu Küçük Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Ahmet Utaş, Otomobil ve Şoförler Odası Başkanı Adem Sevinç, SS 127 No’lu Yalakdere ve Çevre Köyleri Yolcu ve Servis Taşıma Küçük Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Tarık Eryürek ve şoförler katıldı.

İSTİŞAREDE BULUNDU

Referandum sürecinde yoğun ziyaretler gerçekleştiren İsmail Yıldırım, Ahmet Gürses’in davetine icabet ederek, şoförler ve Kooperatif Başkanları ile birlikte istişarede bulundu.