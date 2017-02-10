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Başkan Yıldırım’dan İleri Musiki Derneği’ne ziyaret

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Başkan Yıldırım’dan İleri Musiki Derneği’ne ziyaret
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel İleri Musiki Derneği’ni ziyaret etti.

Karamürsel İleri Musiki Derneği, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ı ağırlardı. Dernek Başkanı Nahit Öztürk ve yönetimi ile bir araya gelen Yıldırım, Türk Halk Müziği’nin yaşamasında büyük rol oynayan hocaları tebrik etti. İleri Musiki Derneği üyeleriyle birlikte tarih yolculuğuna çıkan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, geçmişten bu güne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

 

“DAHA İYİ BİR KARAMÜRSEL İÇİN”

Güncel olayların ve hayat bulan projelerin de bilgilendirmesini yapan Yıldırım, “Daha iyi bir Karamürsel için, huzurun başkentine yakışır çalışmalarımız devam edecek” dedi. Karamürsel İleri Musiki Derneği Başkanı Nahit Öztürk ve yönetimi, Başkan Yıldırım’ın bu hoş ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Yıldırım’la hatıra fotoğrafı çekildiler.

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