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Başkanın babası son yolculuğuna uğurlandı

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Başkanın babası son yolculuğuna uğurlandı
Bu sabah saatlerinde vefat eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun babası Necmettin Çavuş Karaosmanoğlu, Yuvacık'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Bu sabah saatlerinde vefat eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun babası Necmettin Çavuş Karaosmanoğlu, Yuvacık Merkez Camii'nde ikindiye müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.94 yaşında vefat eden Necmettin Çavuş Karaosmanoğlu'nun cenazesi Yuvacık'ta aile kabristanlığına defnedildi.

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Cenaze namazını il müftüsü Yusuf Doğan kıldırırken cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar, işadamları, oda başkanları,  STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım göstererek Başkan Karaosmanoğlu'nu bu acı gnünde yalnız bırakmadı.Nuri AKÇAHARMAN

 

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve bu sabah saatlerinde vefat eden babası 94 yaşındaki Necmettin Çavuş Karaosmanoğlu

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