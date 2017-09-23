Başkan’ın oğlunun yatı tartışma konusu oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun oğlu müteahhit Tahsin Karaosmanoğlu’nun yat aldığının öğrenilmesi, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Tahsin Karaosmanoğlu, yatın kendisine ait olduğunu belirterek açıklama yaptı. Bir dönem Yuvacık Barajı’nda çalışırken işten ayrılan ve müteahhitlik yapmaya başlayan Maykon İnşaat Firmasının sahibi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun oğlu Tahsin Karaosmanoğlu’nun bir süre öncesine aldığı yat, dilden dile konuşulur oldu.

YATIN KENDİSİNİN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Başiskele sahilinde demirli bir yatın Tahsin Karaosmanoğlu’na ait olduğunun anlaşılmasıyla, lüks yat tartışması başlamıştı. Bilindiği halde ‘Bu lüks yat kime ait’ sorularının sorulması üzerine Tahsin Karaosmanoğlu, yatın kendisine ait olduğunu ifade etti ve tartışmalara bir son verdi.

“BUNU DA İLERİDE SATACAĞIM”

Fiber karbondan yapılan yatın kendisine ait olduğunu itiraf eden Tahsin Karaosmanoğlu ile telefonla görüştük. Kendisi, “Evet yat benim. Daha önce de benzer bir yatım vardı. Ben denize dağa, bayıra meraklı biriyim. En büyük hobim balık tutmaktır. Diğer yatımı sattım, şimdi de bunu yaptırdım. 300 bin TL’ye mal ettim. Bunu da ileride satacağım. Bu yat içi dolu bir yat değil. Benzerlerini 400-500 bine de satan var. Ama benim yatımın içerisinde radar dahi yok. Yani bomboş bir yat. 12 metre iki kamarası var. Ticaret yapan ve sahip olmak isteyen herkesin rahatlıkla alacağı bir deniz aracı bu. Kendi belgem var ve aracımı kendim kullanıyorum” dedi.

“DAVA AÇACAĞIM”

Tahsin Karaosmanoğlu, “Bu yat olayını büyütüp bunun üzerinden beni hedef alan basın kuruluşları var. Bu kuruluşlara pazartesi günü (yarın) itibariyle dava açacağım” şeklinde konuştu. Tahsin Karaosmanoğlu, daha önce de sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

“ÇALIŞIP KAZANDIĞIM PARAYLA ALDIM”

“Değerli arkadaşlar hakkımda bazı medya müsveddeleri haberler yapmakta ve bazı karaktersiz şahsiyetler de bunları paylaşarak ve aşağılık yorumlar yaparak fitne yaymaya devam etmektedirler. Bunlarla inşallah ahirette hesaplaşacağım. Tekne bana aittir. Tamamen alın terimle çalışıp kazandığım paralarla yaptırdım. Motorlarını da sağ olsun Can Bayoğlu abimizin kolaylık sağlaması ile aldım. Taksitlerini ödemeye devam ediyorum. Ben laf yapan şahsiyetler gibi içki ve kumar alemlerine para harcamıyorum. Yasak ilişkiler ve gizli hayatlarım yok.

“KİMSENİN PARASINA TENEZZÜL ETMEM”

İnşaat işleri yapıyorum. Yaptığım her şey de resmi ve aşikardır. Hakkımda oluşturmak istedikleri algı yolsuzluk yaptığımdır. Ben hiçbir resmi ve kamu kuruluşuna iş yapmadım ve de yapmam. Türk ve Kuveytli ortaklarımla daire yapıp satmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız işleri hayırlısı ile bitirip teslim ettik. Kar da ettik, zarar da. Nasibimizde ne varsa onu kazandık veya kazanamadık. Kimsenin 1 kuruşuna tenezzül etmedim. Hakkı olduğunu iddia eden varsa da adresim telefonum bellidir.

“BU TÜR İNSANLARA PİRİM VERMEYİN”

Bu yazımın sebebi bir çok arkadaşın baskısı ile oldu. Bunları muhatap almak istemediğimden dolayı cevap vermiyordum. Bunu yazıp konuyu kapatmaktan yanayım. Değerli arkadaşlardan ricam bu tür insanlara prim vermemeleri ve tepkilerini koymalarıdır. Biz camilerde ticaret yapmıyoruz. Vakıftan geçinmiyoruz. Yuvacık’ta 600 dönüm arsam olduğu iddia ediliyor. 600 değil 6 dönüm olduğunu ispatlasın yeterli. İspatlamayan müfteri ve hak yiyicidir. Mert ve namuslu insan bildiği şeyleri ispatlar ve yanlış olanları gerekli makama şikayet eder.

“KİMSEDEN GİZLİM YOK”

Buradan hodri meydan. Herkes bildiğini gidip ilgili makama şikayet etsin. Edemeyip dedikodu yapanlar da delikanlı diye ortada dolaşmasın. Mallarımın da hepsi kayıtlıdır. Bankalarda ne dövizim, ne altınım, ne de nakit yoktur. Bu dünyada hesabını veremeyeceğim malım mülküm yoktur. Malın ve mülkün gerçek sahibi Allah’tır. Bundan gayri hakkımda dedikodu yapan hiç kimseye hakkım helal değildir. Bana sorusu olan delikanlı gibi gelip çayımı ve kahvemi içip her şeyi sorabilir. Samimiyetlimle ve namusumla tüm hepsini ispatlı olarak anlatacağım. Kimseden gizlim saklım yoktur.”