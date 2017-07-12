Başkanına bak şampiyonunu alkışla!

Son yıllarda kentimizin sporunda çok önemli başarılara imza atarak, hiç de alışık olmadığımız otomobil sporları branşında şampiyonluğa koşan Ferhat Tanrıbilir gururumuz oluyor

KOSDER (Kocaeli Otomobil Sporları Derneği) Başkanı Ceyhun Yalçın da şampiyonu kutlayarak “Büyük bir sporcu” dedi. Yalçın, hem kentimizde düzenlenen otomobil yarışlarındaki titizliği, hem sporculara verdiği destekle gönüllerde taht kuruyor. Yalçın, on yılların büyük şampiyonu için açıklamada bulunurken “Tam bir beyefendi sporcu. Örnek oluyor. Onunla gurur duyuyoruz ve elimizden gelen desteği veriyoruz. Ona sahip çıkmalıyız” dedi.