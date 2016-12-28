Basketbolcular Atatürk ve Yahyakaptan’da

Kocaeli U18 Basketbol Ligi’ne ait iki maçtan biri İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

Saat 18.30’daki maçta İzmit Basketbol İhtisas Kulübü, Gölcük Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Günün diğer maçı ise Yahyakaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanacak. Bu maçta da Yenikent İzmitspor takımına konuk olacak. Bu maç ise 19.00’da başlayacak.