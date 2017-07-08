Başsavcıdan İlhan Bayram’a ziyaret

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt ve beraberindekiler, Genel Sekreter İlhan Bayram’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Adalet Komisyon Başkanı Muhittin Paça ve Başsavcı vekili Ayhan Memük’ü makamında ağırladı. Ziyarette ilk olarak söz alan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Genel Sekreter Bayram’a hayırlı olsun temennilerini iletti.

“KENTİ ÇOK İYİ TANIYAN BİR YÖNETİCİ”

Genel Sekreterlik makamında gerçekleşen ziyarette Başsavcıdan sonra söz alan isim Adalet Komisyon Başkanı Muhittin Paça oldu. Genel Sekreter Bayram’ın kenti çok iyi tanıyan bir isim olduğunu, İSU’daki başarılı görevinden sonra Büyükşehir Belediyesi’nde önemli projelere imza atacağını söyledi. Komisyon Başkanı’ndan sonra söz alan Başsavcı vekili Ayhan Memük de, Genel Sekreter İlhan Bayram’a yeni görevinde başarılar diledi.