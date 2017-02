BAŞSİAD, ağır misafirlerini ağırladı

BAŞSİAD Yönetim Kuruluna yaptığı ziyarette başkanlık sistemi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bu sistem Türkiye için gereklidir” dedi

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve AKP İzmit ilçe başkanı Ali Korkmaz Başarılı İş Adamlar Derneği (BAŞSİAD) Başkanı Barış Arat ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti. Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu kentimizde devam eden başta tramvay çalışmaları olmak üzere diğer birçok konuda dernek üyelerine bilgi verdi.

BU YIL KAZMA VURULUR

Kandıra OSB’ye bu yıl kazma vurulabilir diyen Başkan Karaosmanoğlu “Bazı prüzler çıktı. 2-3 yıl proje geri atıldı. Bilir kişilerin de yaptığı hatalar oldu. Bazı durumlarda fırçaladım. İlk kuruluşunda müteşebbis heyetinde bende vardım. Vatandaşa verilen teklifleri düşük bulduğumuzu o zamanda söyledim. En kötü kayalık bile olsa düşük fiyat teklif edilemez. O yıllarda Kandıra’da baraj yapımına başladık. Biz daha fazla vererek vatandaşın arazisini aldık. Vatandaşla mahkemelik dahi olmadık. 100 Milyon TL’lik kamulaştırma yaptık. Vatandaşın arazisi canıdır. Burayı alıyorsan biraz öteden arazi alabilecek paranın teklif edilmesi önemlidir. Biz öyle yaptık. En az bin kişi ile muhatap olduk. Davalık olmadık. Vatandaşı tahrik ettiler. Sonra CHP gitti şikayet etti. Şimdi bunların hepsi aşıldı. Bu yıl içerisinde kazma vurulabilir. Gıda OSB kurulacaktır” dedi.

ABD BEYİN GÖÇÜ

Dünya genelinde yazılım çok önemi duruma gelmiştir diyen Başkan Karaosmanoğlu “Hindistan bu noktada iyi durumdadır. Yazılım herşeyden önemli duruma gelmiştir. Herşeyimiz yazılım üzerine yürümektedir. ABD tarafından akıl göçü yapılmaktadır. Gençlerin proje üretmesi için teşvikler veriyorlar. Bu durumun peşine giden çok sayıda şirket vardır. Telefon firmaları çok eski firmalar değildir. 20 yıl öncesinde çalışma başlatılmıştır. Hükümet tarafından bilişime büyük teşvik verilmektedir. Karşılıksız krediler verilmektedir. Bizlerin engellenmesi noktasında hamleler yapılıyor. ASELDAN Mühendislerimizin nasıl öldürüldüğü görülüyor. Düşürülen uçaklara bakın ajanlar vasıtasıyla öldürüldüğü ortaya çıkmaktadır” açıklamasında bulundu.

SINIR TİCARETİ

Rusya ile yaşanan krizi hatırlatan Başkan Karaosmanoğlu “Aramız bu hainler yüzünden oldu. Kimsenin haberi yokken uçak düşürüldü. Uçak düşürüldü Cumhurbaşkanımız haberi dahi yoktu. İki ülke arasında ki ekonomik gelişmesine engel olmak için yapıldı. Bu yapılanlar ekonomik savaştır. Hainler kilit noktadan vurmaktadır. Dünyada gizli savaşlar yapılmaktadır. İki ülkenin arası yeni yeni düzelmeye başladı. Irak, Suriye’ye mal satılıyordu. Çıkan savaşlarla birlikte bizlere müdahale edilmek için yapıldı. Şimdi İran hem Irak ve Suriye’de emelleri vardır. Zaman zaman İran – ABD arasında gerginlik yalanmaktadır. Bu da göstermelik olduğu ortaya çıkı. Biz izin verseydik ABD İran’a vuracaktı. Biz korumamıza rağmen bizlere güven vermiyor” şeklinde konuştu.

HEDEFTE BİZ VARIZ

Batılı ajanlar bu terör örgütlerinin arkasında olmasa bomba patlatamazlar diyen Karaosmanoğlu “Terör örgütlerinin arkasından batılılar çekilsin PKK 3 ayda biter. Türkiye güçleniyor. Bizi alt etmek için her türlü yolu deneyen ülkeler vardır. Onun için terör örgütlerini her zaman destekliyorlar. Etrafımızda ki ülkelere yapılan her türlü operasyonun asıl hedefinde bizler varız. Türkiye, Suriye’de ki bataklığı kurutmak için oraya girmiştir. Merkezde beynini dağıtacağız ki sorun çözülsün. Dolar düşmeye başladı. Referandum sonrasında daha iyi olacaktır” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE BÜYÜYOR’

Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette ülke gündemine dair çeşitli değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ülkemde yaşanan terör olaylarının arkasında batılı ajanlar olduğunu belirterek,” Türkiye gün geçtikçe büyüyor. Bunu gören ve Türkiye’nin güçlenmesini istemeyen bazı dış güçler gerek PKK gerekse de DAİŞ ile Türkiye’nin birlik ve beraberliğini bozmaya kalkıyor. Ancak Türk milletinin hem azmi, sabrı, dirayeti hem de Türk devletinin akılcı politikaları Türkiye’yi atakta tutuyor” dedi.

‘DOLAR DAHA DA DÜŞECEK’

“İstikrarı terörle bozmak isteyenler istediklerini elde edemeyince bu sefer ekonomik yollardan bu istikrarı bozmak istiyor” diyen Karaosmanoğlu,”15 Temmuz’da nasıl bir hain darbe girişimi yaşandığını hepimiz gördük. O dönemde halkımız gerçekten büyük bir fedakârlıkla ülkesine ve Cumhurbaşkanına sahip çıktı. Şimdi o dönemde terörle yıkamadıkları bu halkı ekonomik yıpratmalarla yıkmaya kalkıyorlar. Biliyorsunuz dolar o dönemde itibaren aldı başını gitti. Ama Allah’a hamd olsun düşmeye başladı. İnanıyorum ki referandum sürecinden sonra daha da düşecek” diye konuştu.

‘HÜKÜMET KRİZLERİ GERİDE KALACAK’

16 Nisan’da yapılacak olan referanduma da değinen Karaosmanoğlu,” Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi ile geçmiş dönemde yaşanan hükümet krizleri artık sona erecek. Geçmiş dönemlerde yaşanan hükümet krizleri nedeniyle bu ülkenin neler yaşadığını hepimiz biliyoruz. Buna en yakın örnek ise 7 Haziran’dır. 7 Haziran’da halkın büyük çoğunluğunun oyunu alan bir parti hükümet kurulamadı ve koalisyona mahkûm edildi. Ama halkımız 1 Kasım’da yine istikrarı seçti. Onun için bu sistemi artık değiştirmek lazım. Ülke olarak siyasi alanda güven vermeyen bir ülke olursanız kimse ülkenize yatırım yapmaz. Ne ekonomik ne de diğer alanlarda gelişim sağlamanız mümkün olmaz” şeklinde konuştu.

‘DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE’

“Yeni sistemde meclis ayrı hükümet ayrı görev yapacak” diyen Karaosmanoğlu,” Geçmiş dönemlerde hükümet halkın yararına bir hizmet yapmak istediği zaman bunu direk geçirmek yerine onlarca şeyle uğraşmak zorunda kalıyordu. Şimdi bizler de diyoruz ki vatandaşın ayağına gidecek olan hizmet en kısa sürede, sekteye uğramadan vatandaşa uğramalıdır” dedi. Konu ile ilgili değerlendirmeler yapan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ise,” Yasama, yürütme, yargı gibi konuları sadece meclisin kararına bırakmak doğru mu? Bugüne kadar böyle oldu. Meclis hem yasa çıkarıyor, hem yürütme görevini yapıyor hem de hükümeti içinden çıkarıyor. Biz de diyoruz ki hükümeti halk seçsin, Cumhurbaşkanını halk seçsin ve doğrudan seçilen Cumhurbaşkanı ve Hükümet birlikte bu ülkeyi daha güzel bir şekilde yönetsin” dedi.

‘BİZE EN UYGUN SİSTEM’

“Bize en uygun sistem bu” diyen Karaosmanoğlu muhalefet partilerinin halkı yanlış yönlendirdiğini ifade ederek, “Muhalefet partileri bu süreci direkt olarak manipüle etmektedir. Bu sistem ile beraber 18 yaşında olan, seçme hakkı olan bir gencin artık seçilme hakkı da olacak. Biz gençlerimize güveniyoruz. Bu ülkenin daha mutlu yarınlara ulaşabilmesi için elbette ki gençlerimize de ihtiyacımız var” dedi. Karaosmanoğlu konuşmasında 28 Şubat olayların da değinerek, “Bu sistemle beraber artık Türkiye 28 Şubat süreci gibi durumlarla artık karşılaşmayacak. Başkanlık sistemi ile direkt olarak halk tarafından seçilen bir Cumhurbaşkanı ve Hükümet olacak. Bu sadece Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan içim gelen bir sistem değil ki. Tayip Erdoğan fani bir sonuçta, zamanı gelince elbet te oda görevi başkalarına devredecek. Ama bizim daha çok Erdoğan gibi yeni lider çıkarmamız lazım. Çünkü Türkiye güçlü olmak zorunda” ifadelerini kullandı. Serkan BORLAK