BAŞSİAD BNI organizasyonuyla sezonu açıyor

BAŞSİAD yine adından söz ettirecek, bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

Farklı meslek guruplarından farklı insanların iş bağlantısı yapmak için geldiği ve beyin fırtınası yaratacağı bu önemli organizasyon 30 Eylül Cumartesi günü saat 10.00 da Wellborn Otel'de gerçekleşecek. Başsiad Başkanı Barış Arat organizasyon için şunları söyledi: "BNI,33 yılda 75 ülkede 217 bin üyeye ulaşmış, 14 Milyar Dolar da ticaret hacmi sağlamıştır. Kocaeli' li iş adamlarımız da network ağı oluşturmak istiyorlarsa eğer bu buluşmayı kaçırmasınlar.