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BAŞSİAD, KALDER’e projelerini anlattı

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BAŞSİAD, KALDER’e projelerini anlattı
Türkiye Kalite Derneği’ni (KALDER) ziyaret eden BAŞSİAD heyeti, KALDER Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı’ya projelerini anlattı. BAŞSİAD ile ilgili bilgiler verdi

Başarılı İşadamları Derneği (BAŞSİAD) Başkanı Barış Arat, yönetim kurulu üyeleri Ayşenur Kahraman Aytekin, Hakan Günister, Erdinç Küçükateş ve Batuhan Kandemir ile birlikte KALDER, Türkiye Kalite Derneği’ni ziyaret etti. KALDER Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı ve genel sekreteri Selim Ersun ile bir araya gelen iş adamları BAŞSİAD ve üyeleri profiliyle ilgili bilgiler verildi, vizyon ve hedefler anlatıldı.

 

KALİTE TOPLUMA YAYILDI

Toplantıda BAŞSİAD Başkanı Barış Arat, kalitenin yalnızca iş dünyasının değil yaşamında bir parçası haline geldiğini söyleyerek bu olgunun daha geniş kitlelere yayılması gerektiğini vurguladı. Arat, KALDER ile müşterek çalışmalar ortamlarının yaratılmasını temenni etti.

 

BİR BAŞSİAD PROJESİ

Başarılı İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ayşenur Aytekin, iş dünyasında kadının yeri ve girişimciliği” konulu çalıştay hazırlıklarından bahsederek KALDER Başkanı Pilavcı’yı bu etkinliğe konuşmacı olarak davet etti.

 

PİLAVCI’DAN DESTEK

Sayın Pilavcı; Birleşmiş Milletlerin 17 sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda yapmayı planladıkları tüm organizasyonları BAŞSİAD ile birlikte Kocaeli içinde yapmaya hazır olduklarını ve sahip olunan bu enerjiden faydalanmak istediklerini belirtti. Grup daha sonra 21-22 Kasım “Dönüşüme Liderlik” temalı 26. kalite kongresinde görüşmek üzere vedalaştı.

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