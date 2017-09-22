BAŞSİAD Santek Fuarına Hazır

TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından 2-5 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenecek SANTEK 2017 - 4. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı için hazırlıklar devam ediyor.

Uluslar arası Fuar Merkezinde 3 hol de eş zamanlı yapılacak olan fuar da daha önceden de olduğu gibi Başsiad üye firmaları katkı sağlamayı amaçlayarak yerleşim planına dahil oldu. Kocaeli sanayisinin, ticaret hayatının gelişmesi genişlemesi ve ihracatın arttırılmasına yönelik çalışmaların en önemlilerinden olan bu fuara gereken desteği ve katılımı sağlayan başsiad üyeleri kazanımlarını arttırmayı planlıyor. Tüyap fuarcılıkla işbirliklerinin sonucu olarak kocaeli’ de fuarcılığın özendirilmesi ve geliştirilmesi için çalışan Başsiad yakın zamanda Tarım fuarının da ilimizde yapılacağını kahvaltı organizasyonunda Tüyap Bölge Başkanı Sayın Gökalp Gökdemir tarafından duyurulmuştu. Kocaeli iş insanlarını kendi özel standlarında ağırlayacağını duyuran BAŞSİAD yönetimi kurulu, yabancı heyetlerinde ziyaret edeceği Santek fuarındaki B2B görüşmelerinin önemine değinerek, ihracat kapılarının açılacağı bu eşleştirmelerin önemine değinerek çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi. Başsiad fuar komisyonu başkanı Erdinç Küçükateş Santek fuarı sonrasında yurtdışı fuarlarına katılım sağlayacaklarını ve 120. Canton Dünya İhraç Ürünleri Çin Fuarına hazırlandıklarını bildirdi.