BAŞSİAD’a 7 yeni üye

Başarılı Sanayici ve İş Adamları Derneği üyeleri Gölcük Kavaklı sahilinde bulunan My Liva Restaurant’ta bir araya geldi. Programda sonunda derneğe yeni üye olan 7 isme başkan Barış Arat tarafından rozetleri taktim edildi.

Başarılı Sanayici ve İş Adamları Derneği (BAŞSİAD) Gölcük Kavaklı sahilinde yer alan My Liva Restoranda Gölcüklü iş adamlarını ağırladı. Dernek başkanı Barış Arat’ın ev sahipliğinde kahvaltılı olarak geçen buluşmada üyeler, son günlerde yaşanan gelişmeler ve gündemi değerlendirme fırsatı buldu. Selamlama konuşmasını gerçekleştiren BAŞSİAD Başkanı Barış Arat daha sonrasında 2014 yılında kurulan derneğe yeni üye olan 7 isme rozetlerini takarak bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi. Program, bir sonraki buluşmanın Kartepe’de yapılması kararına varılmasının ardından uzun sohbetler eşliğinde sona erdi.

Yeni üyelere rozet takıldı

Kısa bir konuşma yapan BAŞSİAD Başkanı Barış Arat, “Değerli arkadaşlarım, bu kalabalığı görmek çok güzel ve keyif verici. Davetimize icabet ederek bizleri kırmadınız. 2014 yılında kurulmuş ve bugün buralara kadar gelmiş bir dernek olarak kendimizle gurur duyuyoruz. Sizlerle olmak çok güzel. Umarım daha da kalabalıklaşırız ve uzun soluklu işlere imza atarız. Bugün burada yeni üyelerimize rozetlerimizi takacağız. Herkese hayırlı ve uğurlu olsun” dedi. Konuşmanın ardından yeni üye olan Yeşim Şener Salihoğlu, Hüseyin Oruç, Fatih Azman, Mehmet Yaşar, Semih Örs, Zafer Birdal ve Hüseyin Cemal Hüseyin’e rozetleri takıldı. Nuri AKÇAHARMAN