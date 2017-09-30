BAŞSİAD’ta BNI sistemi tanıtıldı

Başarılı Sanayi ve İşadamları Derneği’nin Welborn Otel’de gerçekleşen birlik ve beraberlik toplantısında BNI sisteminin tanıtımı gerçekleştirildi.

2014 yılında ‘Birlikte BAŞSİAD’lıyız” sloganıyla yola çıkan Başarılı Sanayici ve İşadamları Derneği birlik ve beraberliği pekiştirmek amaçlı gerçekleşen kahvaltı programı Başiskele’de bulunan Welborn Otel’de gerçekleştirildi. Birlik ve beraberliği pekiştirmek amacı taşıyan toplantının bir diğer amacı da BAŞSİAD’ın ticarette kullanacağı BNI sisteminin tanıtımı gerçekleştirildi.

BİRLİKTE ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ

Programda konuşan BAŞSİAD Başkanı Barış Arat, “2014 yılından beri kentimize hizmet için yola çıkan derneğimizin gelişmesi ve büyümesi için hepimiz çok çalışmalıyız. Çünkü biz birlikte BAŞSİAD’lıyız Hedeflerimiz arasında ticaretin gelişmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla farklı bir yere sahip olmayı hedefliyoruz. Teknolojini ve gelişmenin en her alanda olması için üyelerimizle birlikte proje üretmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

KOTO VE KSO SEÇİMLERİNİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ

Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli Sanayi Odası seçimlerinde tarafsızlığını koruyan BAŞSİAD tarafsız olduğunu açıkça gösterdi. Bakanlık kararıyla ertelenen oda seçimlerini yakından takip etmeye devam edeceğiz.

BNI SİSTEMİNE GEÇİLECEK

Başkan Arat son olarak, “Ticarette yeni kentimize yeni bir sistem BNI sistemi projesini kentimize kazandırmak için yönetim kurulu üyelerimizle her hafta gerçekleşen toplantılar kapsamında projeler geliştirdik. Yapılan çalışmalar sonucunda BNI sisteminin tanıtım toplantısını sizlerle birlikte gerçekleşiyoruz “ ifadelerini kullandı.

BNI TANITILDI

Dernek Başkanı Barış Arat’ın ardından BNI Türkiye Direktörü Yeşim Tütüncüoğlu kürsüye gelerek BNI sisteminin tanıtımını görsel bir sunumla gerçekleştirdi. Tütüncüoğlu “BNI iş sahiplerine ve nitelikli profesyonellere güçlü bir business network-iş ilişkisi ağı oluşturabilmelerine olanak sunan bir platformdur” dedi.

75 ÜLKEDE 230 BİN ÜYEYE SAHİP

Konuşmalarına devam eden BNI direktörü Tütüncüoğlu , “Sistematik ve disiplinli yapısı sayesinde referans ile iş alma oranlarını kalıcı şekilde arttırır ve sürekliliğini sağlar. 33 yıllık global bir sistem olan BNI 75 ayrı ülkede 8 bin 200 grup ve 230 bin üye birlikte ortak çalışmak göstermektedir. 230 bin üye dünyanın neresinde olursa olsun tüm dünya üzerindeki üyelerle iş yapma olanağına sahiptir. Böylelikle BNI sayesinde ticaret hacmi büyüyor iletişim ağı gelişiyor” ifadelerinde bulundu. Ahmet HAZER