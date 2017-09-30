Geçen hafta Cuma günü, Kandıra Kefken'de 64 mil açıkta meydana gelen olayda göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 40 kişi kurtarılırken, 24 kişi ise öldü. Sahil Güvenlik kaybolan 14 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor. Kandıra Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, jandarmanın operasyonları sonucu ilk olarak 4 kişi gözaltına alındı. 1 kişi savcılık tarafından, 1 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılırken, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Düzce'de düzenlenen operasyonda teknenin sahibi H.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen H.A. tutuklandı.
- BIST 102.908
- Altın 146,793
- Dolar 3,5607
- Euro 4,2018
- Kocaeli : 19 °C
- İstanbul : 18 °C
- Sakarya : 19 °C
- “Zeytin, Yahudi ağacıdır” diyen dangalaklar, bakın kimlere hizmet ediyor
- Batan mülteci teknesinin sahibi tutuklandı
- Aşkın ve Fatih dünya evine girdi
- Başbakan, iş dünyasıyla Kocaeli'yi konuştu
- Binali Yıldırım'dan, o başkana övgü dolu sözler
- Kocaeli'ye örnek olacak proje: Rift Villaları
- 8 ay önce kaybolan kızı Müge Anlı, buldu!
- Sarma sigaraya hapis cezası!
- Eşini sırtından bıçakladı!
- Meral Akşener'e otel şoku! "Gerekirse çadırda..."
- Sonbahar alerjisi, astıma neden olabilir
- Başbakandan Kocaeli'ye "Metro" sözü
- Haydi Bilecik’e
- AKP Körfez’de mahalle başkanlarına plaket verildi
- Başkan Baran’dan yerinde inceleme
Batan mülteci teknesinin sahibi tutuklandı
Kefken açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 24 kişinin ölümü, 14 kişinin kaybolması ile sonuçlanan facia ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan teknenin sahibi H.A. tutuklandı
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Batan mülteci teknesinin sahibi tutuklandıKefken açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 24 kişinin ölümü, 14 kişinin kaybolması ile sonuçlanan facia ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan teknenin sahibi H.A. tutuklandı
Eşini sırtından bıçakladı!47 yaşındaki A.Ö. tartıştığı eşini bıçakla tehdit etti. E.Ö. eşinin elinden bıçağı alarak sırtına sapladı.
Hayatları karşılığında 1 milyon lira istediler!Ataşehir’de bir işyerindeki iki kişiye silah zorluyla kaçırarak, 1 milyon Lira fidye isteyen 5 zanlı polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Eski başkan iş yeri bastı, tehdit etti!Gebze Ziraat Odası Eski Başkanı Ersan Çınar, Ziraat Odasını basarak çalışanları tehdit ettiği iddia edildi.
107 kişiyi dolandıran altın kızlar serbest!Kocaeli'de iki katı kazanç vaadiyle 107 kişiyi dolandırarak yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişi serbest bırakıldı
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu hafta (29 Eylül-5 Ekim 2017)İzmit sinemalarında bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor.
- İzmit sinemalarında bu hafta (08-14 Eylül 2017)İzmit sinemalarında bu hafta vizyonda 5 yeni film
- İzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 yeni filmİzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 yeni film
- İzmit sinemalarında bu hafta 4 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu haftaVizyonda 4 yeni film (25-31 Ağustos 2017)
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- 2 yumurta= 1 tavukBizim için hiçbir yiyecek belki de yumurta kadar değerli değildir...
- 17 saat hiç açlık hissetmeden oruç tutmak ister misiniz?Üç senedir Ramazan öncesi oruç tutacak olanlar için Karatay sağlıklı beslenme ilkelerine uygun sahur ve iftarın nasıl yapılabileceğine dair Canan Karatay'ın kitaplarından bilgiler alarak yazı hazırlıyoruz
- Omega-3 her derde deva mı?Bugün Sağlıklı Yaşıyoruz köşesini, rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın Hocamızın "7'den 70'e Taş Devri Diyeti" kitabındaki Omega-3'le ilgili görüşlerine ayırdık. (1)
- D Vitamini her derde deva!Şayet doktorunuz bugüne kadar D Vitamininize baktırmadıysa veya 20 - 30 ng/ml değerlerini yeterli görüp size D Vitamini takviyesi vermemişse lütfen bu yazıyı daha dikkatli okuyun
- Başbakan Yıldırım İzmit'te
- Vergi zammı capslere konu oldu
- Türk Yıldızları, nefes kesti
- Kocaeli, Geleneksel Kent Bayramlaşması’nda buluştu
12345678
- 15 Temmuz'a özel video
- Yeşil sahada ölüm kamerada
- İzmit'te sabah karşı korkutan yangın!
- Kot Pantolonları Değerlendirerek Yapabileceğiniz 13 Eşya
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim