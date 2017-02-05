Batı Trakya Türkleri göç müzesi açmak istiyor

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ı ziyaret eden Batı Trakya Türkleri Derneği Başkanı Lütfü Bodur, “Tarih Koridoru Projesinde bizler de yer alıp bir göç müzesi açmak istiyoruz” dedi

Batı Trakya Türkleri Derneği Başkanı Lütfü Bodur ve yönetim kurulu üyeleri, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ı ziyaret etti. Başkan Doğan’ın makamında gerçekleşen ziyarette Belediye Meclis üyesi İbrahim Elgin de hazır bulundu. Ziyarette konuşan Başkan Doğan, “Özellikle Trakya, Rumeli, Balkanlar dediğimizde ayrı bir heyecanımız ve motivasyonumuz oluyor. Oralara gönül coğrafyamız olarak baktığımız için çok daha fazla duygulanıyoruz. Sizin derneklerinizi hemşeri derneğinden çok, milli görev yapan dernekler olarak görüyoruz” dedi.

“GÜZEL ÇALIŞMALAR YAPTIK”

Nevzat Doğan, “Sizlerle güzel çalışmalar yaptık. Ortak etkinliklerde bulunmamız ve projeler üretmemiz bizi mutlu ediyor. Birlikte yeni projeler yapacağız. İzmit Belediyesi olarak, gönül coğrafyamızda bulunan bu yerlere güzel çalışmalar yaptık. Bundan sonra da yapmaktan mutluluk duyarız. Belediye olarak ülkemizin dışında 10’a yakın bölgede farklı katkılarımız oldu” şeklinde konuştu.

“SİZE MİNNETTARIZ”

Lütfü Bodur da “Belediye Başkanımızla bazı projelerde birlikte çalışma fırsatı bulduk. Derneğimiz adına başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızı Yunanistan’a göndermesi çok anlamlıydı. Geziye gidenlerin yaşadıkları o duyguları unutmaları mümkün değil. Batı Trakya Türkleri olarak size minnettarız. Sizin çok önem verdiğiniz Tarih Koridoru Projesinde bizler de yer alıp bir göç müzesi açmak istiyoruz” şeklinde konuştu