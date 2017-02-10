Batı Trakya Türkleri Kongresi yapılacak

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi’nin 31’inci Olağan Genel Kurul Kongresi Pazar günü saat 14.00’da Müsiad Sosyal tesislerinde gerçekleştirilecek. Düzenlenen kongreye Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın yansıra Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun katılması bekleniyor.
BODUR YENİDEN ADAY
Toplam 965 üyesi bulunan Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği’nde 7 kişilik yönetim, 3 kişilik denetim, 3 kişilik Disiplin Kurulu seçilecek. Derneğin Başkanı Lütfü Bodur ise yeniden başkanlığa aday olacağını açıkladı. Selin BECER