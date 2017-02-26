Batı Trakya Türklerinden Vali’ye ziyaret

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı ve yönetimini makamında ağırladı

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Lütfi Bodur ve dernek üyeleri Gülay Özyavuz, Serpil Ertaş, Hatice Kübra Okumuş, Mehmet Ergünlü, Remzi Güneş ve Süleyman Tütüncü’yü makamında kabul etti. Lütfi Bodur, Vali’ye dernek çalışmaları hakkında bilgi sunumunda bulundu ve İskeçe Saat Kulesi’nin bulunduğu tabloyu hediye etti. Vali Güzeloğlu da Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Lütfi Bodur ve dernek yönetimine çalışmalarında başarılar dileyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.